Covid-19 ad Ardea, l’Associazione Casa Francesco consegna pasti caldi agli anziani del territorio

Ardea – L’Associazione Casa Francesco, attiva sul Territorio di Ardea già da 4 anni nell’ambito solidale, vista la situazione dell’emergenza Covid-19 propone un progetto “Solidarietà per Anziani di Ardea”, per gli anziani del territorio che non hanno la possibilità di essere aiutati dai parenti.

Il progetto prevede: la preparazione di un pasto giornaliero caldo da parte dei volontari dell’associazione preparato e confezionato singolarmente presso la cucina attrezzata dell’Associazione sita in Lungomare degli Ardeatini, 524; la consegna dei pasti che verranno ritirati presso Casa Francesco e consegnati presso il domicilio degli anziani da parte di volontari.

La raccolta sarà effettuata dalle ore 8 alle ore 18 , presso la sede dell’Associazione. Servono generi alimentari per la preparazione dei pasti (pasta, pomodoro, parmigiano, olio, sale, fagioli, ceci, lenticchie, tonno, piselli, ecc.).

Chi volesse contribuire può contattare i seguenti numeri: 06-9133283 (per richiedere i pasti); 339-2111274 (anche WhatsApp, per donare generi alimentari); 351-9076665 (per dare la propria disponibilità alla consegna dei pasti).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea