Covid-19, atterrati a Fiumicino gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi – VIDEO

Fiumicino – “Sono arrivati altri doni dagli Emirati Arabi uniti, un Paese amico. Solo stanotte sono arrivate in Italia 9 milioni di mascherine. La solidarietà è tanta. Ci sono dibattiti su quante mascherine sono state acquistate e quante donate. Non è questo il tema, il tema è salvare vite”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in diretta Facebook dall’aeroporto di Fiumicino dove sono arrivati gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi all’Italia.

Un volo con aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi all’Italia è atterrato a Fiumicino. 🇮🇹🇦🇪 Collegatevi, vi racconto tutto. Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 6 aprile 2020

(Il Faro online)