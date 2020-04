Covid-19, il comitato per il decennale dell’adunata degli alpini dona fondi e beni di prima necessità al Goretti di Latina

Latina – Il Comitato per il “decennale dell’adunata degli alpini” ha deciso all’unanimità di promuovere per l’emergenza Coronavirus una raccolta di fondi straordinaria per acquistare materiale a favore dell’ospedale di Latina.

Uno sforzo che ha dato i suoi frutti essendo ora disponibili in totale per la ASL di Latina 10.000 euro, di cui 6000 euro tra fondi iniziali del Comitato e fondi raccolti successivamente e 4000 già versati dal Circolo cittadino.

Non solo. Il Comitato ha deciso di non rimanere inerte di fronte all’emergenza sociale che in questo momento si sta concretizzando sul territorio. “Analogamente al contributo alla ASL – sottolinea il presidente Domenico Rossi -, vogliamo dare un segnale di concretezza e vicinanza anche a tutti coloro che in questo particolare momento mancano addirittura della certezza di un pasto per loro stessi e per i loro cari o non sanno far fronte ad esigenze comunque primarie quali ad esempio quelle dei prodotti per neonati come omogeneizzati e pannolini.

Grazie alla solidarietà di molti – conclude la nota- , siamo riusciti a raccogliere 7000 euro che destineremo alla Caritas di Latina, oltre a consegnare 100 buoni spesa da 30 euro a una associazione di Latina che da sempre operi nel settore dell’assistenza a famiglie indigenti.”

(Il Faro on line)