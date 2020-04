Emergenza covid-19, buoni spesa dal CdQ Ostia Antica Saline alle famiglie in difficoltà

Roma – E’ partita solo qualche giorno fa, dal direttivo del CdQ Ostia Antica Saline, la generosa iniziativa che, in collaborazione con i commercian ti del quartiere e Padre Agostino, parroco della Chiesa di Sant’Aurea nel borgo di Ostia Antica, ha portato questa mattina, un po’ di conforto ad alcune famiglie di residenti.

“In un silenziosissima e deserta Ostia Antica, il Presidente del Comitato in persona Giovanni Pieroni, ha consegnato due dei tre Buoni Spesa ciascuno del valore di 100 euro, da spendere nel punto CRAI di Ostia antica, (in Via Delle Saline 34), omaggio del CdQ Ostia Antica Saline, ad altrettante famiglie in difficoltà economica” – dichiara il Vice Presidente Gaetano di Staso, che aggiunge – “è stato un momento molto emozionante, ed anche di grande riflessione. Ci ha toccato ed insegnato molto, vedere con quante dignità questa persone, vivono la difficile emergenza sanitaria in corso. Siamo coscienti che si tratta di una piccola cosa, rispetto alle tante esigenze delle famiglie in un periodo duro come questo, ma siamo almeno lieti di aver dato la possibilità di poter far passare alle tre famiglie, una dignitosa e serena Pasqua.”

Lunedì 6 aprile, verrà consegnato anche il terzo ed ultimo Buono Spesa risultato di questa prima raccolta, al destinatario oggi impossibilitato a riceverlo.

“Il nostro impegno, non finisce qui” – assicura Di Staso – “il Comitato Ostia Antica Saline, sempre grazie alle indicazioni di Padre Agostino e l’aiuto dei commercianti del territorio, cercherà di far giungere un pensiero per la Santa Pasqua, anche ad alcuni indigenti tra i più piccolini, portando loro un minimo di dolcezza con delle uova di Pasqua e un momento di serenità in questa fase complicata della loro giovane esistenza.” “Ancora una volta come Comitato Ostia Antica Saline, ci siamo sentiti onorati nel poter essere stati completamente a disposizione dei nostri concittadini”, conclude il Presidente Giovanni Pieroni.