Fiumicino – “Voglio ringraziare le nostre assistenti sociali che da settimane lavorano senza sosta e con grande professionalità per rispondere alle centinaia di telefonate che riceviamo ogni giorno da parte delle persone che hanno bisogno di aiuto, economico ma non solo”. Lo dichiara l’assessora alla Politiche Sociali avv. Anna Maria Anselmi.

“So che ci sono persone che hanno difficoltà a prendere la linea – spiega Anselmi – e per questo ne abbiamo attivata una terza. Il punto è che non si tratta di telefonate brevi”.

“A ogni persona che di chiama le assistenti devono fare una serie di domande per capire nel dettaglio le singole situazioni – prosegue l’assessora -. Questo richiede un tempo che va da 20 a 30 minuti a telefonata. Quindi vi chiedo un po’ di pazienza”.

“Ricordo a tutti, però, che abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica a cui si può scrivere – conclude Anselmi -. Stiamo rispondendo a tutte le email che arrivano, nessuna esclusa. L’indirizzo è segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it”.