Il Sindaco di Formia: “Salgono a 17 i positivi al Coronavirus”, 3 sono tecnici di radiologia del Dono Svizzero

Formia – Sono in tutto 17 i casi positivi al Coronavirus registrati a Formia. A farlo sapere, ieri, in via ufficiale, è stato il sindaco, Paola Villa, in un videomessaggio indirizzato alla cittadinanza.

“I tre casi in più registrati ieri (l’altro ieri per chi legge) sono curati a domicilio e supervisionati dalla Asl di Latina. Erano in quarantena già da diversi giorni – ha sottolineato il Sindaco – e avendo manifestato i sintomi, hanno effettuato il tampone che ha dato esito positivo.”

Un pensiero particolare, poi, il sindaco Villa l’ha rivolto ai 3 tecnici di radiologia del “Dono Svizzero” di Formia risultati positivi: “Rivolgo un affettuoso saluto a loro e alle rispettive famiglie. Fortunatamente, le condizioni di salute sono confortanti. Stanno tutti bene, anche il tecnico ricoverato presso la nostra Medicina d’urgenza. ”

Continua la “gara” di solidarietà

Dopo aver fatto il punto sulla situazione Coronavirus in città, il Sindaco di Formia ha reso noti i risultati della “gara” di solidarietà che sta coinvolgendo non solo i formiani, ma anche persone da tutt’Italia e anche dall’estero.

“La raccolta fondi per il Dono Svizzero – ha fatto sapere il Primo cittadino – ha superato i 70mila euro (leggi qui). Intanto, l’amministrazione comunale ha donato una fornitura propria di mascherine chirurgiche al reparto di ginecologia e al reparto prelievi del nosocomio formiano.

Con i fondi che si stanno raccogliendo, invece, provvederemo ad acquistare dispositivi di protezione individuale per il Pronto soccorso e la Medicina d’urgenza, una fornitura di defibrillatori con monitor di carrelli di emergenza, monitor multiparametrici e una barella bariatrica.”

Un grazie speciale ai piccoli cittadini di Formia

Infine, con l’avvicinarsi della Pasqua, l’amministrazione di Formia e, in particolare, il Sindaco hanno deciso di rivolgere un grazie speciale a 4586 piccoli cittadini nostrani. Nei prossimi giorni, infatti, tutti gli iscritti all’anagrafe di Formia che rientrano nella fascia dai 2 ai 14 anni riceveranno in dono un uovo di cioccolata.

“È il nostro modo di dire grazie ai più piccoli per essere rimasti a casa. Alcune uova sono state donate, alcune le ha acquistate il Comune. Il messaggio che vogliamo lanciare è che uniti si vince. Grazie per la vostra pazienza.”

(Il Faro on line)