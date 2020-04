Minturno, il sindaco Stefanelli dona metà della sua indennità di aprile al banco alimentare per l’emergenza Coronavirus

Minturno – La solidarietà a Minturno non si ferma. Così, il Comune, dopo aver ricevuto diverse richieste circa la possibilità di fare donazioni economiche o di beni di prima necessità, ha deciso di istituire il banco alimentare per l’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa, annunciata in un video in diretta dal sindaco Gerardo Stefanelli, nasce per permettere a tutti coloro che vorranno fare donazioni, di poterlo fare in maniera sicura, aiutando chi, in questo momento, è più in difficoltà. Lo stesso sindaco ha poi fatto sapere: “Ho deciso di donare metà della mia indennità di aprile al banco alimentare. Al momento, la mia attività da sindaco è la mia unica entrata, in quanto sono in aspettativa per quanto riguarda il mio posto di lavoro, ma mi auguro che anche altri possano donare. In questo momento abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.”

Golfo serrato per Pasqua e Pasquetta?

Nel video, il Primo cittadino minturnese ha poi sottolineato le iniziative che si stanno mettendo in campo in città per mitigare il più possibile il diffondersi del Coronavirus. “In primis, ho chiesto ai miei colleghi Sindaci di fare una serrata complessiva a Pasqua e Pasquetta, ossia chiudere tutte le attività alimentari, lasciando aperte solo farmacie e parafarmacie. Tutto questo per scoraggiare qualche possibile “turista” che possa pensare di venire a trascorrere le feste pasquali nel sud pontino.”

E ancora, Stefanelli ha reso note le prime iniziative messe in campo dal Comune di Minturno per far fronte anche all’emergenza economica che sta prendendo piede in città, come in Italia. “Per l’erogazione dei buoni spesa, sono già arrivate oltre 350 domande. 180 richiedenti sono stati inviati a fare la spesa, i restanti 170 la faranno nei prossimi giorni. E chiunque abbia necessità, non si vergogni, faccia la domanda, è un periodo difficile per tutti” – ha fatto sapere il Sindaco.

Per quanto riguarda gli aiuti da parte del Comune a famiglie e imprese, Stefanelli ha fatto sapere che, al momento, la priorità è quella di mettere in sicurezza il bilancio comunale. Una volta verificata la disponibilità economica rimasta si potrà pensare ad una manovra ad hoc per l’emergenza Coronavirus.

(Il Faro on line)