Nuovo caso di coronavirus a Pomezia: sono 37 i contagi nel territorio

Pomezia – Ad oggi sono 37 i casi positivi al Covid-19 a Pomezia, di cui 12 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati presso strutture sanitarie, 2 deceduti. Rispetto a ieri si registrano 1 nuovo caso e 5 nuovi guariti. Salgono pertanto a 19 i cittadini guariti.

Sono 49 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 34 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Per la prima volta il numero delle persone guarite supera quello dei casi positivi – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà –. Un’inversione di tendenza importante che rappresenta un segnale di speranza, ma soprattutto testimonia che, tutti insieme, stiamo facendo un ottimo lavoro di contenimento dell’emergenza”.

“Verranno intensificati i controlli nei prossimi giorni per evitare assembramenti e uscite non giustificate – conclude il Sindaco –. È un sacrificio che dobbiamo fare per il benessere dell’intera comunità, soprattutto per tutelare le categorie più a rischio e per rispetto a tutti coloro che stanno seguendo le regole in maniera puntuale”.

