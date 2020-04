Olimpiadi, Federica Pellegrini: “Il ritardo di un anno potrebbe essere uno svantaggio”

Milano – “E’ dura. Io quest’anno farò 32 anni, in generale nella vita non sono molti ma nello sport lo sono. Di nuotatrici over trentenni se ne contano sulle dita di una mano, questo ritardo è logico che può essere uno svantaggio, ma non voglio viverla così perché partirei già con un piede indietro“. A dirlo è Federica Pellegrini che, in collegamento da casa con Jovanotti su Instagram, commenta lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo.

“Ero molto soddisfatta finora dell’allenamento – dice la campionessa olimpica di nuoto – fino a due settimane fa sono riuscita ad allenarmi, poi col nuovo decreto siamo fermi anche noi. Bisogna avere pazienza“.

La Pellegrini è pronta però a riprendere il movimento quanto prima: “Ricomincerò a fare anche io le palestre ‘homemade’, come tutti“. Scherza.

(fonte@adnkronos)