Pomezia, stanziati oltre 500.000 euro per ristrutturare la palestra del Liceo Pascal

Pomezia – Buone notizie per il liceo Blaise Pascal di Pomezia. Città Metropolitana di Roma Capitale ha stanziato, grazie a un fondo straordinario del Ministero dell’Istruzione, 516.000 euro per i lavori di rifacimento della copertura della palestra, il risanamento igienico sanitario degli spogliatoi e il rifacimento della nuova pavimentazione.

Leggi anche il fatto Coronavirus, dal Governo oltre 118mila euro alle scuole di Pomezia per la didattica a distanza

“Gli studenti del liceo Pascal di Pomezia avranno finalmente una palestra nuova – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Viste le infiltrazioni che rendevano inutilizzabile la palestra scolastica durante le piogge, abbiamo sollecitato più volte, in accordo con la Preside, l’intervento di Città Metropolitana, e siamo felici di vedere oggi stanziata la somma necessaria a ristrutturare completamente palestra e spogliatoi. Voglio ringraziare il Governo e Città Metropolitana per gli investimenti messi in campo al fine di rendere gli edifici scolastici del nostro territorio sempre più sicuri e vivibili”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia