Roma, vende mascherine prive di certificazione: arrestato

Roma – Nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia di Stato per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legge sul Covid 19, gli agenti del commissariato Sant’Ippolito, diretto dal dott. Cioppa Roberto, hanno notato che un piccolo market della zona di Casalbertone esponeva sulla porta una vistosa pubblicità riguardante la vendita di mascherine chirurgiche.

I poliziotti sono quindi entrati nel negozio ed hanno trovato, sotto il monitor della cassa, una scatola di cartone con scritte cinesi contenente mascherine di tipo chirurgico, vendute a euro 2.50 ciascuna.

Gli investigatori hanno inoltre trovato, sul retro del negozio, un secondo contenitore e vari blister sigillati contenenti ulteriori mascherine mancanti sia del prezzo che di certificazione italiana.

Alla richiesta dei poliziotti sulla provenienza della merce il negoziante, 23enne bengalese, ha dichiarato di aver acquistato le mascherine, tramite un contatto cinese, per un valore totale di Euro 2000 e ad un prezzo di euro 0.72 per articolo. Il materiale è stato sequestrato e il bengalese denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

