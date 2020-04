Fiumicino – “Proseguono le donazioni per le persone più bisognose del Comune da parte delle aziende agricole del territorio“. Lo dichiara il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“Oggi ringraziamo le aziende agricole di Maccarese Freschi e Tiozzo – spiega – per aver generosamente donato un cassone di patate in busta e uno di carote in vassoio. A loro va il plauso di tutta l’Amministrazione per aver prontamente risposto all’appello lanciato qualche giorno fa dal sindaco Montino”.