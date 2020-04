Coronavirus, a Fiumicino salgono a 26 i casi positivi

Fiumicino – “Ho da poco ricevuto, come ogni giorno, gli aggiornamenti da parte della Asl Rm3 sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Attualmente – spiega – sono 26 le persone contagiate dal coronavirus, una più di ieri, mentre scendono a 83 quelle in sorveglianza attiva”.

“Per quanto invece riguarda gli equipaggi delle navi da crociere – continua Montino – rimangono presso l’Hotel Mercure di Fiumicino 2 inglesi e 8 russi, che dovevano partire oggi ma il cui volo è stato per ora rimandato a domani mattina. Altri 6, positivi, che erano nell’albergo sono stati trasferiti in un Centro Covid a Roma. È in programma invece per l’11 aprile un volo per far ritornare in Indonesia tutti i negativi attualmente ospitati presso l’Hotel B&B di Parco Leonardo, mentre per i positivi è stata attivata la procedura per il loro trasferimento in un altro Centro Covid di Roma”.

