Coronavirus a Pomezia, oggi 7 aprile nessun nuovo caso: sono 37 i cittadini positivi

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia rispetto alla giornata di ieri. Sono 37 i cittadini positivi al Covid-19, di cui 12 in isolamento domiciliare e 4 presso strutture sanitarie, 19 guariti, 2 deceduti.

Sono 49 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 35 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Ci avviciniamo alle festività pasquali – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Sarà importante rispettare le regole e rimanere a casa. Intensificheremo i controlli in quelle giornate per evitare comportamenti scorretti. Siamo tutti chiamati a fare ancora dei sacrifici per il bene della comunità tutta”.​

