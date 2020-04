Coronavirus, in Cina nessun decesso e Wuhan revoca ultime restrizioni

Wuhan – Nessuna vittima, nessun contagio locale e 32 casi importati: è l’ultimo bilancio sull’epidemia di coronavirus in Cina fornito oggi dalle autorità sanitarie di Pechino, secondo cui in tutto il Paese si contano 81.740 casi, mentre quelli importati dall’estero salgono a 983, 32 dei quali diagnosticati ieri. Le vittime totali sono 3.331.

Proprio oggi Wuhan – la città da cui è partita la pandemia – revoca le ultime restrizioni dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown. A partire dalla mezzanotte ora locale (le 18 in Italia) riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in buona salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti, potrà riprendere a viaggiare in treno.

I numeri pubblicati dal Global Times collegano la maggior parte dei contagi al Regno Unito, ben 277, mentre sono 40 quelli riferiti all’Italia. Gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi, vengono messi in relazione a 139 casi ‘di ritorno’ nel gigante asiatico, la Spagna a 88 e la Francia a 64. Sono 48 i casi ‘importati’ che il Global Times segnala relativamente a Iran e Russia e 44 quelli collegati alle Filippine. Il giornale non fornisce indicazioni sui restanti casi.

Proprio per limitare i casi ‘di ritorno’ ieri le autorità cinesi hanno insistito sulle misure di prevenzione ai confini terrestri. La Cina, primo Paese al mondo a fare i conti con la Covid-19, dichiara 3.331 morti con coronavirus e 81.740 casi. (fonte Adnkronos)