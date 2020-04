Covid-19 a Fiumicino, anche CasaPond distribuisce pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Fiumicino – “Anche il nostro movimento in campo per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro comune”. È quanto si legge in una nota diffusa dal movimento di CasaPound che prosegue: “In questi giorni i nostri militanti di Fiumicino stanno raccogliendo beni di prima necessità che andranno a distribuire già da questo fine settimana a famiglie che si trovano in stato di emergenza a causa della crisi che sta attraversando la nostra nazione“. “La nostra opera – conclude la nota – si protrarrà per la durata di tutta la crisi ed invitiamo i nostri concittadini in stato di emergenza a contattarci al numero 351 663 3296”.

