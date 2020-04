Fiumicino, attivata una quarta linea telefonica per i beni di prima necessità

Fiumicino – “Dato l’altissimo numero di richieste pervenute in questi giorni, è stata attivata una quarta linea alla quale ci si può rivolgere per chiedere la fornitura di beni di prima necessità o la spesa a domicilio perché impossibilitati a uscire” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale.

“Chi deve fare richiesta di beni di prima necessità per difficoltà economiche (ordinanza 658/20), da oggi può chiamare i seguenti numeri:

06.65210605 / 06.65210640 / 06.65210690 / 06.65210602 attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30.

Oppure si può scrivere una e-mail a segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it inserendo un recapito telefonico per essere ricontattati.

Si ricorda che i fondi stanziati dal Governo per finanziare il servizio di fornitura di beni di prima necessità sono dedicati solo ed esclusivamente a chi si trova in difficoltà economica a causa del Covid-19.

Chi non può uscire di casa ed ha solo bisogno di avere la spesa o i farmaci a domicilio può chiamare i seguenti numeri:

06.65210605 / 06.65210640 / 06.65210690 / 06.65210602 attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. Dalle 17.30 alle 20.30 si può chiamare il 393.9741554.

Oppure si può scrivere una e-mail a segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it inserendo un recapito telefonico per essere ricontattati”.