Fiumicino, Petrillo: “Pronte 200 mascherine cucite a mano dall’associazione teRRRe”

Fiumicino – “Sono circa 200 le mascherine realizzate dal laboratorio dell’associazione teRRRe, che saranno donate all’Amministrazione comunale. Non è stato facile reperire il materiale in questo periodo, per questo hanno studiato una mascherina senza elastici”. Lo dichiara il consigliere comunale Angelo Petrillo.

“Un sentito ringraziamento – prosegue – va alle due aziende del territorio Agrifert 85 di Maccarese e Flora e Fauna di Fregene che hanno fornito i materiali per realizzarle, all’Associazione teRRRe che ha coordinato la realizzazione e all’assessora alle Attività produttive Flavia Calciolari che fatto da intermediazione con una delle aziende. Le mascherine adesso saranno consegnate per il loro utilizzo ai volontari che operano presso il centro operativo per la distribuzione dei generi alimentari di prima necessità istituito dal Comune presso la Casa della Partecipazione di Maccarese”.

“In questo momento di estrema difficoltà per tutti – conclude Petrillo – i gesti di solidarietà delle realtà del nostro territorio sono sempre più numerosi e apprezzati, soprattutto quando dietro a essi esistono storie di buona integrazione e collaborazione tra le persone”.

