La Tommy offshore dona una fornitura completa di mascherine FFP2 a polizia e carabinieri di Fiumicino

Fiumicino – Campioni nello sport, campioni di solidarietà. Potremmo sintetizzare così l’iniziativa organizzata da Maurizio Schepici, pilota del Tommy offshore, affiliato alla Federazione italiana motonautica.

Il team di Tommy offshore, ha donato a polizia e carabinieri di Fiumicino, una dotazione di mascherine protettive FFP2, sufficiente a coprire l’intero organico delle due forze di polizia. Un tipo di mascherine adatte a proteggere gli operatori della sicurezza che presidiano e controllano le nostre strade e i nostri quartieri.

“Abbiamo pensato a chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza – ha spiegato Maurizio Schepici, titolare del record del mondo di altura, massima categoria, monocarena V1 e Medaglia d’Oro al Valore Atletico -, ai nostri carabinieri e poliziotti che devono intervenire su più fronti in questo periodo: dal controllo di chi non rispetta le norme vigenti per il coronavirus, alle liti in casa, alla delinquenza che approfitta della chiusura generale per colpire. Tutti fronti dove spesso i nostri rappresentanti delle forze dell’ordine vanno sprovvisti delle dotazioni di sicurezza personale anti-contagio, esponendosi a rischi oltre misura. Per questo abbiamo pensato a loro, perché avere chi controlla le città quando tutto è fermo è fondamentale, ed è un lavoro che va tutelato e riconosciuto”.

Ecco dunque come il mondo dello sport può rendersi utile, in questo periodo. Investire un po’ della propria popolarità – e dei propri risparmi – per fare qualcosa di utile per la collettività. Un gesto importante, tra i tantissimi gesti di solidarietà che stiamo raccontando in questo periodo, dalla donazione di generi alimentari all’assistenza psicologica, alla consegna di pacchi per le famiglie.

