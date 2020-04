Passoscuro, 30enne sorpreso a rubare cibo in un ristorante: arrestato

Fiumicino – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 30enne romeno, di Passoscuro, con precedenti penali, per il reato di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare nella serata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno notato due persone che stavano discutendo animatamente davanti a un ristorante situato sul lungomare.

A quel punto i militari si sono fermati per controllare la situazione ed hanno riconosciuto il titolare del ristorante che stava cercando di trattenere un giovane. Lo straniero è poi riuscito a divincolarsi, con spintoni, e a scappare sulla spiaggia.

Inseguito dai militari è stato bloccarlo poco dopo. I militari hanno poi accertato che il 30enne si era introdotto all’interno del ristorante per asportare alcuni generi alimentari ma era stato sorpreso dal titolare.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino