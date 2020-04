Pomezia, approvato il progetto definitivo di ampliamento e messa in sicurezza di via di Valle Caia

Pomezia – La Giunta comunale di Pomezia ha approvato il progetto definitivo dei lavori di allargamento ed adeguamento alle condizioni di sicurezza della strada provinciale Cancelliera (via di Valle Caia). L’intervento, del valore di 19,5 milioni di euro finanziati da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), vuole migliorare il collegamento diretto tra il centro abitato di Pomezia, la stazione ferroviaria di Santa Palomba e il nodo logistico adiacente.

“L’intervento – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – si svilupperà sulla SP93b (via di Valle Caia) e sulla SP95b (via Laurentina) e prevederà un adeguamento funzionale dei suddetti assi stradali attraverso un ampliamento alle dimensioni minime di 10,50m, un adeguamento plano-altimetrico e ovviamente un miglioramento di tutte le condizioni di sicurezza stradale, strutturale e idraulica dell’infrastruttura; il tutto per una lunghezza complessiva di circa 6km. Il progetto porterà numerosi benefici in termini di mobilità extra-urbana, di incremento della capacità di trasporto e di risoluzione delle problematiche di sicurezza”.

“Il progetto che abbiamo approvato – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – è un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio, che ci consentirà di creare un collegamento veloce verso la via Pontina, rispondendo alle esigenze dei residenti e del comparto industriale di Santa Palomba e al tempo stesso riducendo il numero di automobili e mezzi pesanti in transito sulla via dei Castelli Romani”.

“Dopo il via libera in Giunta – conclude il primo cittadino -, i prossimi passaggi sono la richiesta al Mibact del parere preventivo sul vincolo paesaggistico; l’approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale, che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; e la convocazione della conferenza dei servizi. Recuperiamo un’infrastruttura importante e incrementiamo le linee di collegamento cittadino, senza però aumentare il consumo di suolo”.

