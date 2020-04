Prosegue l’iniziativa “Leggere fa male, ma solo al coronavirus!”: ecco il romanzo di aprile

Continua l’iniziativa di Skylab Studios “Leggere fa bene anche al tablet” che, in questo periodo più che mai, aiuta a trascorrere le giornate in compagnia di un classico della letteratura. Infatti, la biblioteca digitale che ormai da settembre 2019 regala due classici al mese per festeggiare i 20 anni di attività di Skylab Studios, ha deciso di partecipare all’iniziativa solidarietà digitale del Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, trasformandosi in “Leggere fa male… ma solo al coronavirus!“.

Questo mese di aprile abbiamo scelto un famoso romanzo della scrittrice inglese Jane Austen: “Emma”. Romanzo definito da molti il capolavoro di Jane Austen, “Emma” è tra le opere della scrittrice inglese che ottiene sin dalla prima pubblicazione la maggior risonanza. La protagonista Emma Woodhouse, bella ed intelligente di ricca famiglia, diventa amica della più umile e meno affascinante Harriet Smith: da qui una serie di intrecci e di personaggi sviluppano una storia ricca di eventi e soprattutto di articolati rapporti umani. Jane Austen riesce sempre a creare dei personaggi femminili forti e con caratteri complessi che delineano il mondo delle donne di inizio Ottocento.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL LIBRO IN PDF

(Il Faro online)