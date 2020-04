Simeone (FI): “Bene il progetto dell’Ordine dei Medici di Latina sui test rapidi a 4000 iscritti. La Regione dia l’ok”

Regione Lazio – “Condivido pienamente le finalità del progetto portato avanti dal consigliere dell’Ordine dei medici di Latina, il dottor Giovanni Baiano, su delega del presidente Giovanni Maria Righetti, relativo ad uno studio sulla diffusione del contagio da Covid-19 tra i propri iscritti.

L’indagine consiste nel sottoporre al test rapido per la ricerca sierologica degli anticorpi IGM e IGC circa 4000 medici della provincia di Latina. I risultati dei test andranno incrociati con gli esiti dei tamponi già eseguiti ai medici o in fase di esecuzione da parte dell’Asl di Latina. I risultati dei test verranno anche analizzati in base all’età, al sesso, all’area geografica e alla specifica attività lavorativa nonché al reparto di appartenenza.

Giudico l’iniziativa apprezzabile e degna della massima considerazione sul piano scientifico. In considerazione della peculiarità del campione oggetto dello studio, i risultati verranno messi a disposizione della Regione Lazio e del mondo scientifico. Si tratta di un contributo che va nella direzione auspicata di potenziare l’attività di screening partendo proprio da una delle categorie più a rischio.

L’obiettivo è quello di aumentare le misure di sicurezza per gli stessi operatori sanitari, medici in primis, che affrontano in prima linea l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ho provveduto a scrivere al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato affinchè l’amministrazione regionale del Lazio voglia prendere subito visione del progetto, concedendo l’autorizzazione vincolante per l’attuazione dello stesso.

Avrò modo di parlare di questa iniziativa già nella prossima seduta della commissione Sanità, prevista per giovedì 9 aprile” – Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

(Il Faro online)

