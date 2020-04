“Spesa sospesa” a Formia: oltre 90 le consegne a chi è in difficoltà economica

Formia – “La “spesa sospesa” – fanno sapere dal Comune di Formia – iniziata poco più di una settimana fa, dà il senso della grandezza della nostra comunità.

Piccoli alimentari e grandi supermercati, frutterie e macellerie: tutti pronti a raccogliere l’invito di diventare corner dell’iniziativa, tante le derrate alimentari raccolte in questi giorni, donate da singoli cittadini e dagli stessi negozianti; basti pensare che sono state inventariati: mille chili di pasta, quasi cento chili di farina, quattrocento litri di latte, quasi duemila pezzi di scatolame vario e tanti altri prodotti tra cui alimenti per celiaci e prodotti per bambini.

Oltre novanta le spese consegnate a famiglie formiane in questo momento di necessità, evase anche durante il fine settimana, perché il lavoro di sostegno non si ferma e bisogna dare risposta a tutti coloro che hanno contattato i Servizi Sociali del Comune di Formia allo 0771778110 per chiedere aiuto.

Tra le donazioni anche molti i prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa, una spesa in tal senso è stata consegnata alla Protezione Civile dai componenti della Curva Coni del Formia, che non hanno voluto far mancare il loro supporto a questa iniziativa.

Il Rotary Club ha invece voluto affiancare ad una copiosa spesa, consegnata direttamente presso il Comune, il proprio apporto come volontariato dando la propria disponibilità a consegnare la “spesa sospesa” a chi non ha un proprio mezzo per spostarsi.

Molte le forme di donazioni che si legano a questa iniziativa, basta pensare alle buste donate dalla ditta Bustaplast distribuzione s.a.s. di Del Borgo Damiano & C. e dai ragazzi della cooperativa sociale Agenda 21.

Ricordiamo che è possibile donare una spesa anche mediante donazione on line all’iban IT15S0760114700001005056765 intestata all’ Associazione Volontariato VER sud pontino con Causale “spesa Sospesa”. Fino ad ora sono stati raccolti più di 4000 euro, che verranno utilizzati per acquistare alimenti particolari che non sono tra quelli donati.

Questo l’elenco dei negozi di generi alimentari e farmacie che fino ad ora hanno aderito alla “spesa sospesa”: Panorama, Todis, F&D Market (Via Rotabile), Eurospin, IDA srl (CONAD Via Palazzo), Specialità Nostrane srl- via Rubino 28, Market Sant’Erasmo Marino, La Ghiottona, COOP, Salsiccia & Dintorni” di Penitro, IP Veneziano, IN’S, CONAD Via Unità d’Italia, MD, Frutteria Leccese (Sant’Erasmo), CONAD CITY S. Janni, Il Salumaio, Recco, Farmacia San Vincenzo, Farmacia di Nella, Mr Risparmio, “Ottimo” Santo Janni.

(Il Faro on line)