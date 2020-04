Coronavirus, a Fiumicino cambiano le modalità della differenziata: ecco le novità

Fiumicino – Si ricorda che, durante l’emergenza Covid-19, la raccolta differenziata deve essere particolarmente scrupolosa, come comunicato sul sito Fiumicinodifferenzia.it fin dall’inizio e come spiegano le f.a.q nello “Speciale Coronavirus” attivo sul sito del Comune (www.comune.fiumicino.rm.it).

Nello specifico, è di fondamentale importanza che la plastica sia conferita in sacchetti ben chiusi dentro i mastelli o i contenitori. Questo al fine di ridurre e contenere il contagio da coronavirus. Lo rende noto il Comune di Fiumicino. Di seguito i chiarimenti del servizio di raccolta dei rifiuti in questo tempo di emergenza sanitaria.

Le F.A.Q.

Dove gettare guanti e mascherine?

I presidi sanitari domestici utilizzati per la riduzione ed il contenimento da Covid-19 (come mascherine e guanti) vanno ben chiusi in un sacchetto a parte e conferiti nel contenitore del rifiuto secco residuo.

Se non sei positivo al tampone e non sei in quarantena…

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora. Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata. Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. Chiudi bene il sacchetto. Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Il servizio di raccolta domiciliare verrà sospeso in casa e in strada?

No, il servizio di raccolta dei rifiuti è ad oggi garantito in tutto il territorio, seguendo le modalità e i giorni previsti dal calendario degli svuotamenti.

Sono previsti cambiamenti per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche?

Si, a fronte dell’emanazione del DPCM 11.3.2020 che prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, è prevista una rimodulazione del servizio che comunque resterà garantito per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, in modo da ridurre il numero di unità lavorative impegnate e ridurre il possibile contagio. Tale sospensione proseguirà almeno fino a nuove disposizioni governative.

Le isole ecologiche sono aperte?

No, è stata disposta con Ordinanza sindacale la sospensione dell’attività dei Centri Comunali di Raccolta fino a nuove disposizioni, in quanto in riferimento a quanto disposto con DPCM del 9.3.2020 e s.m.i., questi costituiscono luoghi di possibile aggregazione nonché siti da raggiungere mediante spostamento dei cittadini che vanno a conferire i propri rifiuti (tali spostamenti non si configurano tra quelli previsti e consentiti dal DPCM del 9 marzo 2020).

Il servizio ritiro ingombranti è attivo?

Si, il servizio è attivo.

Le postazioni ecologiche itineranti sono attive?

No, è stata disposta la sospensione del servizio almeno fino alla data del 25 marzo p.v., al fine di eliminare gli spostamenti da parte degli utenti.

Il servizio di call center è attivo?

Si, al fine di garantire il servizio pubblico saranno attivi e rafforzati tutti i nostri numeri dedicati:

Numero Verde: 800.020.661 (solo da numero fisso)

Telefono: 06.6522920 (solo da cellulare)

Orario: dal Lunedì al Sabato, ore 09.00 – 14.00

Mail info@fiumicinodifferenzia.it

Non ho il mastello/contenitore, cosa devo fare?

Dal momento che è stata disposta la sospensione delle attività degli sportelli al pubblico, almeno fino alla data del 25 marzo p.v., si è autorizzati fino a tale data ad esporre i propri rifiuti in sacchi o contenitori non conformi, purché vi sia specificata la tipologia di rifiuto conferito.

Il servizio di spazzamento stradale viene mantenuto?

Si, il servizio di spazzamento stradale al momento resterà invariato.

