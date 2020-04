Coronavirus, Civitavecchia attiva un numero dedicato agli studenti universitari

Civitavecchia – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia e il Consorzio Universitario, per agevolare gli studenti frequentanti i corsi e per dare informazioni in merito alle iscrizioni e altre notizie utili, hanno attivato il numero telefonico 3475224584 a cui risponderà un operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30.

