Coronavirus, lo Spallanzani: “172 i positivi, più dimessi che ricoverati”

Roma – Sono in totale 172 i pazienti positivi ricoverati all’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio”, precisa il bollettino di oggi. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 223”, aggiunge lo Spallanzani.

Si “stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi”, conclude il bollettino.

