Coronavirus: ottavo caso in Vaticano, guariti due dipendenti

Città del Vaticano – “È stata recentemente confermata la positività di un ulteriore dipendente della Santa Sede, che si era recato fuori Roma nella prima metà di marzo per assistere i propri parenti malati. Dopo i primi sintomi, la persona è stata ricoverata localmente senza fare rientro a Roma ed è ora sotto stretta osservazione”.

Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che aggiunge: “Le persone trovate positive al Covid-19 all’interno dello Stato della Città del Vaticano e fra i dipendenti della Santa Sede sono dunque otto. Di queste posso ora confermare che due risultano guarite, una dimessa dall’ospedale e in via di guarigione, due sono ancora ricoverati e in cura e tre in isolamento fiduciario, asintomatiche”.

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media