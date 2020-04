Covid-19 a Pomezia, al via la distribuzione di buoni spesa e mascherine alle persone in difficoltà

Pomezia – È iniziata questa mattina la distribuzione dei primi 110 buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19. Ai beneficiari sono state inoltre consegnate le mascherine ricevute dalla Regione Lazio.

La consegna dei buoni spesa viene effettuata in ordine di arrivo della domanda e su appuntamento, proprio per evitare assembramenti. Nei prossimi giorni, tutti gli aventi diritto saranno contattati telefonicamente dai Servizi Sociali del Comune di Pomezia, che hanno acquisito fino ad ora circa 2.500 istanze, per il completamento dell’istruttoria.

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità nei negozi che aderiscono al circuito (consultabile anche sulla pagina dedicata al Covid-19 del Comune di Pomezia – sezione buoni spesa).

“La distribuzione dei buoni spesa – ha commentato l’Assessore Miriam Delvecchio al termine della prima tranche di consegna – è una delle misure che abbiamo messo in campo per supportare le famiglie più in difficoltà. Abbiamo inoltre organizzato una consegna straordinaria di pacchi alimentari grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Croce Rossa. I cittadini che vogliono contribuire possono farlo donando direttamente all’ interno dei supermercati che stanno allestendo zone riservate”.

“La collaborazione sinergica tra Istituzioni e associazioni del territorio – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – ci dimostra la straordinaria solidarietà dei nostra concittadini nei confronti di chi ha più bisogno. Alle associazioni, ai commercianti, ai volontari va il ringraziamento di tutta la comunità. Così come ai dipendenti comunali, che stanno svolgendo un ottimo lavoro di assistenza”.

