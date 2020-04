Covid-19, trasferiti a Roma gli indonesiani positivi bloccati in hotel a Parco Leonardo

Fiumicino – “Abbiamo avuto la conferma che a partire da ieri sera sono stati tutti trasferiti in un Centro Covid a Roma i 32 positivi indonesiani, membri dell’equipaggio di una nave Costa crociere, che erano alloggiati nell’hotel B&B di Parco Leonardo”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La parte restante del gruppo, i cui membri sono risultati negativi, sono in attesa di ripartire con un volo per l’Indonesia programmato per sabato 11 aprile”.

“Sono invece tornati nell’albergo di Fiumicino che li ospitava, il Mercure, i due inglesi e gli 8 russi che sarebbero dovuti partire con un volo stamattina per le loro destinazioni, ma il cui aereo ancora una volta non è stato confermato. Siamo in attesa di conoscere quando potranno nuovamente tentare la partenza. In ogni caso – conclude Montino – al momento non ci sono più persone positive appartenenti ad equipaggi delle navi da crociera negli alberghi del nostro Comune”.

