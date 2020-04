Fiumicino, Mancino: “L’app Lazio Doctor per Covid è un aiuto in più per i cittadini”

Fiumicino – “Voglio informare i nostri cittadini che ancora non lo sappiano che la Regione Lazio, in collaborazione con la Federazione italiana medici generici di Roma e Lazio e con LazioCrea, ha messo a disposizione di tutti gli assistiti nel territorio regionale un nuovo innovativo strumento: si tratta di Lazio Doctor per Covid, un’app scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, disponibile per Ios e Android”. A dichiararlo è l’assessore all’Informatizzazione e Innovazione Tecnologica Marzia Mancino.

“La piattaforma consente – prosegue – in modo facile ed intuitivo, di consultare informazioni utili legate all’emergenza Covid-19 e di connettere i pazienti con gli operatori sanitari e il numero verde 800118800. L’app non si sostituisce ai numeri 112/118, che restano i canali da utilizzare in caso di emergenza sanitaria in corso, ma è una corsia veloce e sicura per dialogare con il proprio medico di medicina generale o pediatria, rilevare i parametri e garantirne telematicamente il monitoraggio quando vi siano dei sospetti e il paziente si trovi in situazione di isolamento domiciliare. Un aiuto in più per cittadini e operatori sanitari – conclude Mancino – che sfrutta le potenzialità della telemedicina, tutelando così medici e pazienti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino