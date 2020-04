Il Sindaco di Pomezia chiede alla Regione di far chiudere i negozi a Pasqua

Pomezia – Si è conclusa da poco la conferenza tra i sindaci della Regione Lazio, organizzata da Anci Lazio, e il vice Presidente della Regione Leodori. Diversi i temi trattati, tra questi le difficoltà degli asili nido privati, i fondi ai comuni e la chiusura delle attività commerciali per le festività di Pasqua.

“È a mio avviso necessario prevedere un atto regionale di chiusura delle attività commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Questo per garantire un provvedimento omogeneo su tutto il territorio e permettere verifiche più efficaci. Nessuno dovrà avere alibi per non rimanere a casa e vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Ho chiesto inoltre di intensificare i controlli sulle strade, anche per il tramite della Polizia Provinciale”.

