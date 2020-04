Servizio civile universale: il Comune di Sabaudia ottiene l’accreditamento

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia, con decreto del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto l’accreditamento al Servizio civile universale.

Il riconoscimento rappresenta una prima tappa del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale che ha come obiettivo quello di offrire una grande opportunità di formazione e crescita personale e professionale per i giovani del territorio dai 18 ai 28 anni, i quali potranno scegliere di dedicarsi per alcuni mesi al servizio della comunità.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare servizio sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico-artistico-culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità. Quarantuno, invece, le sedi indicate nella presentazione del progetto in cui i ragazzi potranno svolgere le attività.

Nei prossimi mesi uscirà un bando a cui l’Ente accreditato parteciperà e il cui esisto contribuirà a rendere operativi i progetti presentanti.

“Il Servizio civile universale costituisce per i giovani una occasione di crescita personale nell’ambito della quale l’impegno solidaristico diventa opportunità di coesione e sviluppo sociale. Dedicarsi alla propria comunità accresce senza dubbio il senso di appartenenza ad essa e offre ai nostri giovani la possibilità di contribuire in ambiti che gli permetteranno anche di sviluppare capacità professionali utili per l’immissione nel mondo del lavoro”, concludono il sindaco Gervasi e la delegata ai percorsi culturali Francesca Avagliano.

