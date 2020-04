Previsioni Meteo Italia

Situazione: Un promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale si va ulteriormente affermando sull’Europa occidentale e l’Italia centro settentrionale mentre i residui di una circolazione instabile in allontanamento verso il Mediterraneo orientale lambiscono ancora l’estremo Sud. Nel corso dei prossimi giorni della Settimana Santa l’alta pressione si spingerà ulteriormente verso est conquistando tutta la Penisola. Il risultato sarà tempo completamente stabile e soleggiato e via via più mite con temperature che torneranno sopra media. Vediamo la previsione per il resto della settimana. Qui la nuova tendenza per Pasqua e Pasquetta

Meteo prossimi giorni: Ultimi disturbi all’estremo Sud nelle prossime ore di martedì con nubi via via meno frequenti e in completo assorbimento per fine giornata. La settimana proseguirà poi con un mercoledì assolato pressoché ovunque salvo qualche annuvolamento diurno sui rilievi del centro associato a qualche sporadico piovasco e con temperature in ulteriore aumento.

Da giovedì a sabato tempo soleggiato per tutti con qualche leggero annuvolamento più che altro diurno sui rilievi ma senza alcun fenomeno. Da segnalare qualche foschia al primo mattino nelle valli e localmente sul basso Tirreno. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente portandosi sopra media pressoché ovunque sui settori peninsulari, ancora in media le Isole Maggiori. Previste massime al Nord e sulle regioni centrali tirreniche fino a 24-25°C. I venti saranno mediamente settentrionali in via di graduale spegnimento da mercoledì. Anche i mari inizialmente mossi tenderanno a poco mossi entro il venerdì.

Previsioni Meteo Lazio

MERCOLEDI’: continua la persistenza dell’alta pressione su Toscana, Umbria e Lazio per l’ennesima giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Ancora qualche nube in formazione diurna sull’Appennino e in estensione tra tardo pomeriggio e sera anche alle zone di pianura del Lazio centro-meridionale; sporadici rovesci non esclusi su Monti della Meta e Monti Simbruini tra pomeriggio e prima serata. Temperature stabili o in lieve aumento sempre su valori molto miti, con punte di 23-24°C in pianura al pomeriggio. Venti deboli variabili con qualche locale rinforzo da Nordest su tutta la Toscana e Umbria e di brezza lungo le coste al pomeriggio. Mari poco mossi.

Commento del Previsore Lazio

L’anticiclone sarà l’assoluto protagonista anche nella nuova settimana (e almeno fino alla giornata di Pasqua) con cieli nel complesso soleggiati tra Toscana, Umbria e Lazio salvo la formazione di nuvolosità cumuliforme sui crinali appenninici nelle ore centrali del giorno (specie sul Lazio al confine con l’Abruzzo), oltre alle consuete foschie sui fondovalle nottetempo e al primo mattino. Possibile isolata instabilità sui crinali più elevati, specie tra Simbruini e Monti della Meta dove non si escludono occasionali brevi rovesci fino a mercoledì. Temperature in ulteriore generale aumento e con picchi localmente superiori ai 22-24°C; elevata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio nei fondovalle.