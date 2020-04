Aiuti economici, il Sindaco di Anzio: “Stiamo velocizzando le procedure”

Anzio – A questa mattina sono già 263 le famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, alle quali è stato effettuato il mandato di pagamento ed inviato/predisposto il relativo bonifico, sul conto corrente, del contributo sociale comunale una tantum, fino a 600 euro, stanziato dall’Amministrazione De Angelis per far fronte all’emergenza economica della cittadinanza.

“Anche in vista della Santa Pasqua, – afferma il sindaco di Anzio, Candido De Angelis – ho chiesto agli uffici comunali, che desidero ringraziare per il grande lavoro che stanno svolgendo, di velocizzare al massimo l’erogazione dei contributi alle famiglie del nostro territorio e la distribuzione di forniture alimentari. Ho chiesto a tutta la struttura il massimo sforzo, i nostri atti e le nostre azioni concrete possono migliorare la vita di tanti cittadini”.

Sul sito internet (clicca qui) e sulla pagina Facebook del Comune di Anzio, è pubblicato “l’avviso aperto” e la modulistica per la compilazione della domanda, che dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica contributocovid@comune.anzio.roma.it Per coloro che non hanno la possibilità di stampare il modulo o scansionare i documenti, è disponibile una versione word del modulo stesso che potrà essere compilato direttamente nel file. Si ricorda che è obbligatorio allegare soltanto la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per informazioni: 0698499491, oppure clicca qui.

