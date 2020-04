Anzio, dal centro commerciale Zodiaco 2500 euro di buoni per le famiglie in difficoltà

Anzio – Continuano, ad Anzio, gli atti di solidarietà per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il centro commerciale Zodiaco di Lavinio Stazione, lo scorso 6 aprile, con una nota indirizzata al sindaco, Candido De Angelis, ha donato un buono spesa di 2.500 euro per l’acquisto di generi alimentari presso il Supermercato Conad, destinato alle famiglie in difficoltà.

“Si tratta di un impegno concreto che il Centro Commerciale ha sentito come dovere, – è scritto sulla nota inviata da Cristina Mechi al sindaco di Anzio – in quanto hub sociale e punto di riferimento del territorio”. I prodotti saranno consegnati alla task force sociale del Comune di Anzio che, in collaborazione con la Protezione Civile, pianificherà la loro destinazione in favore di diverse famiglie del territorio.

