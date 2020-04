Cisl Medici Lazio: “Sono 100 i medici deceduti per l’epidemia Covid-19”

Regione Lazio – “Professionisti che non si sono sottratti al proprio dovere, professionisti che hanno onorato il camice bianco e la missione che avevano intrapreso col giuramento di Ippocrate.

La Cisl Medici Lazio piange questi professionisti e chiede per le loro famiglie il rispetto e l’aiuto anche economico che meritano, senza pastoie e cavilli burocratici che servirebbero solo ad infangare la loro memoria e a rendere ancora più dolorosa l’esperienza che i loro congiunti stanno vivendo.

Morti nell’adempimento del proprio dovere, morti in guerra, morti da eroi direbbe qualcuno ma non certo noi che abbiamo rifiutato questo appellativo.

Morti perché medici in prima linea e pertanto meritevoli anche delle massime onorificenze, al valore civile ed al merito della sanità, che la Repubblica Italiana non può dimenticare di attribuire loro. Riposino in pace.” – Comunicato della Cisl Medici Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio