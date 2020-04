Coronas (FI) Ponte della Scafa: “Urgente manutenzione per evitare tragedie e programmazione nelle scelte”

Fiumicino – “E’ già passato più di un anno dalla mia ultima interrogazione al Sindaco sulla questione del Ponte della Scafa. In questi giorni in cui le condizioni di emergenza ci spingono a riflettere ancora di più sulla sicurezza, vorrei chiedere all’amministrazione cosa ha fatto per mettere in sicurezza la viabilità e soprattutto il ponte della Scafa”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia, a seguito di una video conferenza con il presidente Mario Baccini nella quale si sono affrontati argomenti sensibili per la città: dalle misure adottate per il Coronavirus, dal passaggio dei pacchi spesa ai buoni fino ad arrivare alla questione sicurezza legata al ponte della Scafa.

“Del nuovo progetto – prosegue Coronas – non se ne hanno tracce, vorremmo sapere se la conferenza dei servizi ha deliberato e ha concordato con il Comune di Roma e con la Regione i fondi e la realizzazione e quando potrà avvenire; mentre per quanto riguarda quello vecchio, la nostra preoccupazione è che sia in condizioni precarie per cui chiediamo con forza che il comune interessi l’ANAS e abbia riscontro sulle reali condizioni strutturali.

Il sindaco ha la responsabilità di tutelare i cittadini e di informare costantemente il consiglio comunale e non solo prendere atto se accadono tragedie, come a Genova o come nel caso di Albiano Magra, non possiamo constatare o essere informati dopo di quanto accade. Questo è un ragionamento lineare e condiviso anche con Mario Baccini, perché soprattutto nei periodi di emergenza bisogna restare vigili sulle necessità e prevenire, per quanto possibile, situazioni gravi. Anche per quanto riguarda il post coronavirus e gli aiuti alimentari alle famiglie bisognose è necessario creare una linea guida condivisa e lungimirante”.