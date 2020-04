Covid-19, a Nettuno nessun nuovo caso: cala il numero dei cittadini in isolamento

Nettuno – Anche oggi, giovedì 9 aprile, a Nettuno non si registrano nuovi di coronavirus. I casi restano in tutto 50 dall’inizio della pandemia, compresi sette decessi e dieci guarigioni. Diminuiscono ulteriormente i cittadini in isolamento domiciliare, che ora sono 33.

