Fiumicino, arriva il “libro sospeso”, così la cultura prova a sopravvivere

Fiumicino – La creatività non conosce limiti, anche a serrande abbassate: se il negozio è chiuso a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le libraie di Matrioska non si sono certo arrese e hanno escogitato una nuova iniziativa per portare un po’ di cultura tra i cittadini di Fiumicino.

“Siamo a conoscenza – spiegano sulla loro pagina Facebook – dell’iniziativa di molte librerie indipendenti che si sono attivate con le consegne a domicilio e vorremmo davvero esservi vicine in questo modo, ma la nostra condizione di mamme full time rende davvero difficile poter garantire questo servizio, inoltre preferiamo non contribuire all’incremento della circolazione di cose e persone nella speranza che ci venga permesso di riaprire al più presto”.

Per questo motivo le libraie hanno pensato alla possibilità di acquistare dei buoni virtuali da spendere alla riapertura del negozio o da regalare per un’occasione speciale. Una sorta di libro in sospeso che potrà garantire da un lato agli amanti della lettura l’acquisto del prodotto, dall’altro permetterà all’attività di sopravvivere in un momento davvero difficile.

“Non è proprio come avere un libro tra le mani – spiegano da Matrioska – ma alla riapertura del negozio i titolari del buono potranno scegliere il titolo preferito direttamente dagli scaffali della libreria oppure prenotarne uno, scegliendo non solo tra le letture per bambini ma anche tra quelle destinate ad un pubblico adulto”.

Come procedere all’acquisto di un buono libro

Per acquistare un buono libro, per se stessi oppure da regalare, è sufficiente inviare un messaggio al 3929298793 o una mail a info@libreriamatrioska.it per avere tutte le informazioni necessarie: si sceglie l’importo, si effettua il pagamento da casa e viene emesso il buono virtuale che – nel caso di un buono regalo – verrà inviato via whatsapp direttamente al destinatario.