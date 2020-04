Fiumicino, Montino: “Scendono a 25 i positivi al Covid-19”

Fiumicino – “Anche oggi la Asl RM3 mi ha mandato i dati del territorio di Fiumicino relativamente alle persone che hanno contratto il coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sono 25 i positivi al Covid-19 che risiedono in città – spiega Montino – e scendono a 76 le persone in sorveglianza attiva“.

Rispetto ai 26 positivi del 7 aprile scorso (leggi qui), scende a 25 il numero dei contagiati, per un caso di paziente guarito, così come fanno sapere fonti dal Comune. “Per quanto riguarda la vicenda degli equipaggi delle navi – prosegue Montino -, com’è noto nessuna delle persone positive è più in città: tutti sono stati trasferiti in strutture sanitarie dove riceveranno tutte le cure necessarie”.

“Dei negativi, invece, sono ancora nei nostri hotel i cittadini russi alloggiati al Mercure e gli altri indonesiani al B&B Hotel di Parco Leonardo – ricorda ancora il sindaco”.

“In merito, prendiamo atto della comunicazione dell’Ambasciata delle Repubblica Indonesiana appresa oggi durante la trasmissione “Storie italiane” – aggiunge Montino -. A tal proposito, gli ospiti di Parco Leonardo dovrebbero partire sabato 11 aprile e ci auguriamo che questa volta non ci siano ulteriori intoppi“.

“Infine, ieri per la terza volta la Russia ha negato la possibilità di tornare a casa ai suoi cittadini alloggiati al Mercure – conclude il sindaco – questo nonostante siano tutti muniti di certificazione sanitaria che ne attesta la negatività al virus”.