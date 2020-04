Indagine Cciaa Roma, Orneli: “Il sistema produttivo romano è resiliente e tenace, noi al suo fianco”

Regione Lazio – “La situazione generata dall’emergenza coronavirus è molto difficile per le imprese del nostro territorio che sono in forte sofferenza, specie le tante che hanno dovuto interrompere la loro attività, ma la quinta indagine resa pubblica dalla Camera di Commercio di Roma sull’impatto del Covid-19 sulla realtà imprenditoriale locale mostra che il tessuto delle imprese dell’Area Metropolitana di Roma è più vitale e resiliente di quello che si pensi.

Un elemento importante che emerge dal sondaggio della CCIAA della Capitale è che la maggioranza degli imprenditori era preparata al prolungamento del lockdown, anche se pensa che questo aumenterà le perdite. Ciò conferma che la durata della chiusura è un elemento fondamentale per capire il futuro del tessuto produttivo dell’Area Metropolitana.

Dal documento emerge anche che le imprese sono ansiose di ripartire – il 71% ritiene di poterlo fare, con le dovute accortezze, anche prima della fine piena dell’emergenza sanitaria – e noi speriamo che questo sia possibile, garantendo ovviamente il rispetto delle misure di sicurezza e la sicurezza sanitaria, cose sulle quali non possiamo che rimetterci alle decisioni delle autorità centrali.

Ci tengo a ricordare comunque che noi come Regione Lazio non siamo rimasti fermi e abbiamo attivato tutte le misure che erano in nostro potere per aiutare le imprese, le attività commerciali e anche i professionisti a resistere in questa stretta in modo da poter ripartire quando la riapertura sarà davvero possibile. E parlo di tutte le attività, anche quelle che appartengono a quel 10% che nell’analisi della Camera di Commercio dice che potrebbe non farcela a ripartire.

Cito una misura per tutte: il 9 aprile sarà online sul portale di Fare Lazio il bando ‘Pronto Cassa’ con il quale potremo sostenere imprese che hanno fino a 9 dipendenti e liberi professionisti con prestiti da 10.000 euro a tasso 0, rimborsabili in 5 anni. Un’iniziativa che è la prima delle tante che stiamo mettendo in campo e che va di pari passo con quelle annunciate dal Governo, in particolare la garanzia al 100% sui finanziamenti bancari fino a 25mila euro. La strada della ripartenza sarà lunga e difficile. Ma siamo sulla strada giusta.”

Così Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio.

