L’Italia Team per i medici italiani. I complimenti del Cio al Coni

Roma – Un’emozionante lettera per dire “grazie” al Coni e allo sport italiano. Il presidente del CIO, Thomas Bach, con una missiva indirizzata al presidente Giovanni Malagò, ha voluto testimoniare l’apprezzamento unanime del Comitato Olimpico Internazionale per la condivisione del video #ItaliaConVoi realizzato dagli atleti dell’Italia Team e dedicato a tutto il personale medico e paramedico impegnato in questi giorni nella dura sfida contro la pandemia COVID-19 (leggi qui).

“In questo difficile momento per il vostro Paese lasciatemi esprimere il mio grande supporto per questa meravigliosa iniziativa del CONI e degli atleti azzurri”, ha sottolineato il numero uno del CIO, che ha poi ricordato che “la famiglia olimpica italiana ha un posto speciale nei nostri cuori”.

Bach ha concluso sottolineando che “questo video, con un messaggio così commovente, è una meravigliosa testimonianza dello spirito olimpico e iniziative come questa, con gli atleti protagonisti, dimostrano come lo sport stia facendo la propria parte in questa crisi. Grazie a tutti gli atleti per aver dimostrato quanto conti la solidarietà nella comunità olimpica”.

(fonte@coni)