Ostia e Fiumicino: con L’Angolo delle Meduse, il ristorante arriva a casa

Fiumicino – Consegnano piatti caldi di prelibatezze anche a Pasqua e Pasquetta gli chef del ristorante “L’Angolo delle Meduse”, il ritrovo dei vip dalla lunga e premiata tradizione gastronomica.

L’emergenza da covid-19 che ci tiene rigorosamente a casa, non frena l’entusiasmo del pluripremiato chef Shaid Imram e della sua brigata di cucina. Sempre approvvigionato di pesce fresco appena sbarcato dai pescherecci di Fiumicino, e quindi rigorosamente a km zero, il ristorante per venire incontro alle innumerevoli richieste dei clienti, ha istituito il servizio di consegna a domicilio. Per soddisfare la domanda, la cucina è operativa il venerdì e il sabato a cena, la domenica e nei giorni festivi (quindi anche a Pasqua e Pasquetta) anche a cena.

I piatti, preparati nella cucina di via delle Meduse, vengono sfornati e confezionati negli appositi contenitori a tenuta termica per arrivare fumanti nelle case dei consumatori. Il processo, rigorosamente controllato sotto il profilo qualitativo e igienico-sanitario, consente di gustare preparazioni classiche ma anche piatti tipici dei menù de “L’Angolo delle Meduse”.

Per comodità e per accelerare il servizio, lo chef e i suoi collaboratori propongono due menù a prezzo fisso (rispettivamete da 20 euro e da 25 euro) a base di pesce, ciascuno con una scelta di un antipasto, un primo e un secondo. Per ogni portata c’è una scelta di tre diversi piatti.

A Pasqua e Pasquetta il prezzo sarà di 30 euro per l’aggiunta anche del dolce e verrà introdotto anche un menù a base di carne.

Per assicurarsi il servizio basterà telefonare ai numeri 06.6523569 oppure 3493007458 o anche 3280574359 dalle ore 17.00 alle 21.00 per la cena e dalle 11.00 alle 13.00 a pranzo. Il servizio verrà assicurato nelle zone di Fiumicino, Isola Sacra, Ostia, Infernetto, Ostia Antica e Casal Palocco.

Insomma, la cucina apprezzata da vip come Francesco Totti, Ilary Blasi, Alessia Fabiani, Andrea Perrone, Butinar, Geppo e tanti altri, adesso si trasferisce a casa vostra. Basta una telefonata.