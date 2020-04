Pasqua ai tempi del Coronavirus: a Formia Confcommercio dona uova di cioccolato da consegnare alle famiglie in difficoltà economica

Formia – A Formia continua la gara di solidarietà e di partecipazione delle imprese aderenti a Confcommercio Lazio Sud. Nei giorni scorsi, infatti, il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud ha consegnato alla Protezione Civile di Formia delle uova pasquali che si aggiungeranno alla cosiddetta spesa sospesa come dono per i bambini delle famiglie più bisognose.

“Un minimo gesto per arricchire ed allietare l’offerta di supporto per chi è, oltre che in isolamento, in difficoltà economiche. Le imprese, che come sempre si sentono fortemente parte delle comunità nelle quali vivono e operano, vogliono contribuire anche con piccoli gesti a questo momento di difficoltà.

Come imprese femminili il nostro pensiero ed il nostro contributo non può non andare ai bambini e alle famiglie più bisognose, nella speranza di allietare le loro Festività Pasquali” ha concluso la vicepresidente del Terziario Donna Francesca Capolino.

(Il Faro on line)