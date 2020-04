Previsioni Meteo Italia

Meteo Pasqua e Pasquetta

SITUAZIONE. L’alta pressione continua a dominare il comparto centro-settentrionale europeo e il tempo si mantiene stabile e soleggiato anche sulle nostre regioni. Le temperature rimangono pienamente primaverili grazie all’afflusso di tiepide correnti subtropicali dirette all’interno dell’alta pressione. Nei prossimi giorni il tempo si manterrà stabile con un ulteriore rialzo delle temperature fino a ridosso del weekend pasquale, quando su alcune zone si potranno toccare e localmente superare valori massimi di 25°C. A weekend inoltrato, tuttavia, il campo di alta pressione perderà qualche colpo, a causa di infiltrazioni di correnti più umide occidentali innescate da un cedimento dell’alta pressione in corrispondenza dell’Europa occidentale. Vediamo le conseguenze:

METEO ITALIA SABATO. L’alta pressione è ancora nel pieno delle sue forze e favorisce una giornata stabile e ben soleggiata su tutte le regioni, ad eccezione di qualche nube sparsa in arrivo entro sera dal mare verso la Sicilia. Sarà la giornata più mite della settimana, con temperature massime che raggiungeranno i 24/26°C al Nord, 22/24°C al Centro con valori leggermente inferiori sul versante adriatico, 22/24°C al Sud con punte leggermente superiori su Foggiano e Materano e leggermente inferiori sulla Calabria tirrenica, 20/22°C sulle isole maggiori.

METEO PASQUA. L’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e clima mite, anche se da ovest giungeranno le prime infiltrazioni umide che si paleseranno sotto forma di nubi alte e stratificate che inizieranno ad offuscare i cieli del Nord e della Sardegna, in tendenza anche delle regioni del medio-alto Tirreno. Poche variazioni delle temperature, con locali lievi diminuzioni dei massimi laddove la nuvolosità alta e stratiforme ostacolerà l’azione del sole, ovvero al Nordovest e in Sardegna.

METEO PASQUETTA. Le infiltrazioni da occidente si faranno più insistenti e la nuvolosità alta e stratificata andrà ispessendosi. Le velature offuscheranno il sole su tutta Italia, ma risulteranno più compatte al Nordovest, in Sardegna e sulle regioni del medio-alto Tirreno, tanto che in serata saranno possibili le prime deboli piogge su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, localmente fin sull’alto Tirreno e sull’isole. Temperature massime previste in lieve diminuzione al Nord e sull’alto Tirreno, a causa della maggior copertura nuvolosa.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Continua la parentesi anticiclonica sulla Penisola: alta giornata ben soleggiata e decisamente mite su Toscana, Umbria e Lazio, con valori termici pomeridiani in ulteriore lieve aumento con picchi localmente prossimi ai 25°C. Locale formazione di addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno sull’Appennino laziale, ma senza fenomeni. Venti tra deboli e moderati da Ovest-Nordovest su coste e pianure adiacenti di Toscana e Lazio. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Commento del Previsore Lazio

L’anticiclone sarà l’assoluto protagonista nei prossimi giorni fino a Pasqua compresa, con cieli nel complesso soleggiati su Toscana, Umbria e Lazio, salvo la formazione di innocua nuvolosità cumuliforme sui crinali appenninici nelle ore centrali del giorno e nubi medio-alte in transito nel corso di Domenica. Temperature in ulteriore progressivo aumento, con valori tipici primaverili e picchi fino a 24-26°C sulle pianure interne; ancora elevata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio nei fondovalle appenninici. Clima più fresco nelle ore centrali del giorno sulle coste per una vivace circolazione di brezza tipica dei regimi anticiclonici. Da Pasquetta l’anticiclone tenderà temporaneamente ad indebolirsi, causando un deciso aumento della nuvolosità e anche la possibilità di qualche debole piovasco tra la serata di lunedì e la prima parte di martedì specie tra Toscana, alto Lazio e Umbria, insieme ad un modesto calo delle temperature tra martedì e mercoledì (da confermare).