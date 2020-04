Acilia, sanificazione alla casa di riposo: positive 5 suore e 21 ospiti

Acilia – Cinque suore e ventuno ospiti sono risultati positivi: è l’esito dei tamponi covid19 effettuati all’interno della casa per anziani delle Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes di via dei Monti di San Paolo.

È massima l’attenzione delle autorità sanitarie nei confronti del focolaio di covid-19 esploso presso la casa di riposo gestita dalla comunità religiosa come raccontato in questo nostro articolo.

Al momento, il risultato dei test individuali effettuati dalle infermiere del Dipartimento Prevenzione Asl Roma 3 in collaborazione con la task force della FIMMG Federazione dei medici di famiglia, indica che su 7 suore sottoposte al test, cinque sono risultate positive. Tra le ospiti, tutte over 80, delle 44 esaminate, 21 sono risultate positive. Ovviamente si attende l’esito degli altri controlli effettuati anche oggi.

Finora sono state trasferite all’ospedale”Grassi” di Ostia 21 persone. Si trovano tutte sotto stretta osservazione sanitaria. Alcune di loro mostrano sintomi da covid-19 ma i medici sono pronti a intervenire in caso di aggravamento delle loro condizioni. “Si tratta di pazienti che, data l’età avanzata, sono a rischio ed è meglio che siano seguiti in una struttura medicalizzata per poter essere immediati in caso di necessità” sottolineano.

Le operazioni di monitoraggio della struttura di Acilia proseguono invece a cura del Dipartimento Prevenzione Asl Roma 3 e della task force dell’Ordine dei medici di Roma e provincia. “L’intervento che ha portato alla scoperta del focolaio -spiegano i medici – era stato chiesto dal commissario della Asl 3 Giuseppe Quintavalle, dopo che gli accertamenti preventivi condotti dal team aziendale avevano evidenziato la presenza di 23 casi positivi, subito segnalati alle autorità regionali”.

I locali della casa di riposo nelle prossime ore saranno sanificati dalle strutture dell’Azienda.