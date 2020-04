Ambiente, Onorati: “Con ‘i Parchi a casa tua’ portiamo le bellezze del nostro territorio a casa dei cittadini”

Regione Lazio – “È un momento storico tanto delicato, quanto importante. Siamo tutti chiamati a gesti consapevoli e responsabili, rispettando le regole, restando a casa e limitando al massimo i nostri spazi di movimento, per tutelare la salute nostra e degli altri.

Per rendere più piacevole il tempo di permanenza in isolamento, con la Direzione Ambiente e le nostre aree protette, che ringrazio per il preziosissimo lavoro che svolgono, abbiamo pensato di portare le bellezze del nostro territorio nelle case dei cittadini laziali e non solo.

‘I Parchi a casa tua‘ è infatti il ricchissimo programma di appuntamenti che come Regione Lazio abbiamo ideato sul portale parchilazio.it: conversazioni in diretta, suddivise in quattro focus ambiente naturalistico, territorio, storie, stili di vita e sostenibilità; incontri in diretta riservati alle scuole; lettura di favole per i più piccoli; mostre fotografiche; virtual tour nelle aree protette; ricette tipiche con i prodotti Natura in Campo, unico marchio regionale; vivere le nascite dei piccoli falchi, grazie alla telecamera posta nel nido.

Speriamo davvero, entrando nelle case dei nostri cittadini, di poter fare sentire a tutte e tutti la nostra vicinanza, di poter far vivere, in un modo diverso, la bellezza dei nostri territori. Grazie al sacrificio di ognuno di noi, potremo superare l’emergenza. Insieme, ce la faremo” – Lo dichiara in una nota l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

