Anzio, è online il video della rappresentazione della Passione di Cristo

Anzio – E’ stato pubblicato online, sulla pagina Facebook del Comune di Anzio, il servizio video della rappresentazione de “La Passione di Cristo”, andata in scena lo scorso anno nel centro cittadino e organizzata dall’Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi in collaborazione con la Chiesa Madre e l’Amministrazione De Angelis.

Un grande palcoscenico naturale a cielo aperto, con Piazza Pia e Piazza Garibaldi allestite per l’occasione, ha fatto da scenario alla toccante performance teatrale, con circa centocinquanta figuranti e alla Via Crucis che si è conclusa in Piazza Garibaldi, luogo della crocifissione e della risurrezione. L’Amministrazione De Angelis, su proposta dell’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Laura Nolfi, lo scorso anno, aveva approvato la delibera per il finanziamento dell’importante manifestazione.

