Anzio – Quintali di pasta, passata di pomodoro, fagioli, ceci, lenticchie, latte a lunga conservazione, caffè, zucchero, olio, sono arrivati a Villa Corsini Sarsina – Casa Comunale, per essere distribuiti alle famiglie di Anzio in difficoltà. L’atto d’amore verso i cittadini è della Famiglia di Enrico Garzia, del Ristorante Turcotto.

I prodotti sono stati consegnati al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana che, a sua volta, in collaborazione con la Protezione Civile, ha pianificato la loro destinazione, prima della Santa Pasqua, in favore dei cittadini bisognosi.

“Questa è la nostra amata Anzio, capace di compiere atti che ci riempiono il cuore.”. Ha detto l’Assessore Velia Fontana.

“I Ragazzi Portodanzesi”, dopo l’iniziativa sociale dei giorni scorsi, si sono resi protagonisti di una nuova significativa donazione, consegnando, alla Polizia Locale del Comune di Anzio, una fornitura di cancelleria per la didattica, insieme a numerose uova pasquali, per le Case Famiglia La Coccinella e Mater Amabilis, a Lido dei Pini.

Inoltre i ragazzi hanno donato cibo per animali alla Onlus Amici per la Coda, che assiste le colonie feline e gli “abbandoni di animali” sul territorio.

Intanto Casa Comunale, come durante lo Sbarco di Anzio, è tornata concretamente ad essere la casa di tutti i Cittadini. E’ partita infatti dalla Casa Comunale di Anzio – Villa Corsini Sarsina, cabina di regia per fronteggiare l’emergenza economica di molte famiglie di Anzio, la catena umana di ulteriori aiuti concreti alla cittadinanza, che si aggiungono allo stanziamento di 900.000 euro di fondi comunali, varato in tempi record dalla Giunta De Angelis, per affrontare l’emergenza economica cittadina.

Una task force di dipendenti comunali, su indirizzo del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, costantemente in Comune per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica, è tornata in servizio, per mettersi a completa disposizione della Cittadinanza.

Gli uffici dei servizi sociali lavorano senza sosta, evadendo le domande dei contributi comunali alle famiglie bisognose, quelli alla pubblica istruzione per inviare alle famiglie i contributi per la didattica a distanza, la Ragioneria “sforna mandati” a ciclo continuo, la Polizia Locale lavora al controllo del territorio, la segreteria del Sindaco e l’ufficio comunicazione sono impegnati, praticamente h24, per le attività di supporto ai vari uffici e per tutte le informazioni alla cittadinanza.